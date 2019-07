Beim Winkler am Wallersee: 50 Jahre Genuss im Namen der Fische

Schon immer gab es hier am Lido Salzburgs ein eigenes Strandbad, direkt vor dem Hotel am See. In einer Annonce aus den 1950er-Jahren preiste man das ideale Hotel für die Sommerfrische in Neumarkt an: „Flachabfallender mit feinem Schwemmsand bedeckter Seeboden am wärmsten Alpensee, ideal auch zum Baden für Kinder und Nichtschwimmer. Speisen in Badekleidung gestattet. Moderne Gästezimmer, Fließwasser, kalt und warm. Pensionspreis ab 44 Schilling (inklusive aller Abgaben). Im Strandbad Winkler findet auch ein gesellschaftliches Strandleben statt.“

Einer, der immer große Auftritte liebte – auch in der ruhigen Ostbucht des Wallersees – war hier auch Gast: Maestro Herbert von Karajan. Nach einer langen Falstaff-Probe für die erste Liveübertragung einer Opernaufführung der Festspiele rauschte er 1982 aus Salzburg in einem silbernen Mercedes 300 SL-Flügeltürer, Baujahr 1955, heran.