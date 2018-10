Banksy & Co: berühmt & unbekannt

Was für ein Coup! Der natürlich nur gelingen konnte, weil niemand weiß, wie Kunst-Superstar Banksy aussieht. Er macht seit den 1990ern Street Art, Schablonengraffiti, weil es vor Ort schnell gehen muss, wenn man nicht erwischt werden will. Bilder gegen den Krieg, gegen Gewalt, gegen Kapitalismus. In den 2000ern wurde er zum Star. Manche glauben es ist Robert Del Naja von Massive Attack, der ein „guter Freund“ Banksys sein soll. Es sieht allerdings nicht so aus, als ob dieses Rätsel bald gelöst werden wird.