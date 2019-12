Ballgeflüster: Die schönsten Wiener Balltermine zum Abtanzen

„Time to celebrate“! Das heurige Motto des Jubiläumsballs läutet die Wiener Ballsaison stilgerecht ein. Hoffentlich wird den Gästen nicht schwindlig, wenn bei der beliebten jährlichen Neujahrsquadrille das Tempo unter der Anleitung der Tanzschule Elmayer immer schneller wird. Aber keine Sorge, es gibt noch genügend andere Möglichkeiten das neue Jahr um Mitternacht freudvoll zu begrüßen: etwa mit Blick auf das Feuerwerk über der Wiener City, dem Glockenläuten der Pummerin, den Klängen des Donauwalzers, dem Pflücken von Glücksklee in einem Meer von frischem Klee und von Neujahrswünschen auf einem Wunschzettelbaum. Höhepunkte sind Bühnenshows und der Auftritt von Sopranistin Tanja Petrasek und Tenor Boris Pfeifer. Insgesamt werden 13 Bands und Orchester für schwungvolle Tanzmusik in den unterschiedlichen Salons sowie erstmals auch im „Strictly Waltz Room“, in der „Geheimen Ratstube“, und in der „Silver Sparkling Disco“ sorgen. Bühnenbildner Christof Cremer kreiert mit seinen zauberhaften Abendroben für die Walking Acts außergewöhnliche Fotomotive. Und weil Nachhaltigkeit für die Ballorganisation ein wichtiges Thema ist, setzt die Hofburg Vienna auf Green Policy und verwendet Jahr für Jahr bereits bestehende Dekorationselemente immer wieder anders.

Wiener Hofburg, https://www.hofburgsilvesterball.com

BURLESQUE-Silvesterball, 31. Dezember