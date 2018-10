B. Pachl-Eberhart: "Es gibt Menschen, die mir mein Glück nicht gönnen"

Es heißt oft, dass ein schweres Schicksal nur diejenigen trifft, die es tragen können. Wie stehen Sie als Betroffene dazu?

Das glaube ich nicht. Dazu habe ich zu viele Menschen getroffen, die wirklich zerbrochen sind, an Dingen, die ihnen widerfahren sind. Zerbrechen kann auch eine Wunderqualität haben. Das Ego, das ich mir gebaut habe, bricht auf und es entsteht vielleicht eine neue Version meiner Selbst daraus. Ich bin unterwegs auch manchmal zerbrochen und musste mich neu zusammensetzen. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist Verbitterung. Das heißt nämlich, dass ich meinen Glauben an Wunder und an eine positive Entwicklung verliere. Das ist mir immer wieder begegnet.

Kann man verbitterten Menschen helfen?

Meine Erfahrung aus der Zeit, in der ich trauernde Menschen begleitet habe, ist, dass ich Menschen nicht helfe, wenn ich versuche, sie woanders abzuholen, als da, wo sie gerade stehen. Einem verbitterten Menschen zu erlauben, verbittert zu sein, kann das sein, was ihm gerade am meisten hilft. Wenn man sagt: „Was dir passiert ist, ist ganz schrecklich. Das kann man nicht schaffen“, kann das etwas bewegen. Aber wenn ich das Ziel habe, etwas zu bewegen, funktioniert’s schon nicht mehr.

Ihr Agent hat mir im Vorfeld gesagt, dass Sie nicht mehr gerne über die Vergangenheit sprechen möchten. Was ist der Grund dafür?

Die Tiefe und Schwere meiner Geschichte von 2008 ist für die Menschen, die mit dieser Geschichte konfrontiert sind, so gewichtig, dass das Glück, das ich mir seither erarbeitet habe, keinen Platz hat. Deshalb möchte ich dem, was vor zehn Jahren passiert ist, nicht zu viel Gewicht geben, damit die Waagschale in Balance sein kann. Es gibt immer noch Menschen, die mir mein Glück bis heute nicht glauben und vielleicht sogar nicht gönnen. Ganz einfach, weil sie sagen: „Man kann nicht glücklich sein nach so etwas.“ Ich möchte sagen: Doch, man kann! Es ist nicht selbstverständlich, aber man darf daran glauben. Ich bin so viel mehr, als dieser eine Moment, in dem mein Mann in den Zug gefahren ist.

Können Sie sich an den Moment erinnern, in dem Sie nach dem Unfall zum ersten Mal wieder glücklich waren?

Das gehört auch zu meiner Geschichte und meinem Glauben, der sich gerade im Tod meiner Familie sehr verstärkt hat. Während meine Tochter Fini eine Notoperation hatte, bei der sie dann gestorben ist, bin ich im Wald spazieren gegangen. Heute darf ich sagen: Nie zuvor oder danach habe ich so große Lebensfreude empfunden. Ich wusste nicht, dass sie gerade stirbt. Aber ich war wie aufgepumpt vor Freude und Glück und wäre wie ein Heißluftballon fast in den Himmel gestiegen.

Als Sie ins Spital zurückgekommen sind, muss ihr Tod ein Riesen-Schock gewesen sein.

Es war ein Schock, aber das Glücksgefühl war schon in meinem Körper gespeichert. Ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass ich in dem Moment empfunden habe, was meine Tochter während des Sterbens empfunden hat. Es war ihr Geschenk an mich, das mitzuerleben. Das vergisst man nie mehr.