Indien liegt im Burgenland: Besuch beim Ayurveda-Arzt

Aber Kumman will meinen Puls nicht fühlen. Er bittet mich nur, mich entspannt zurückzulehnen und die Augen zu schließen. „So kann ich spüren, was in Ihnen ist.“ Ein paar Minuten vergehen, dann bittet er mich, die Augen wieder zu öffnen. „Sie haben starke Verspannungen im Nacken“, sagt er, ohne mich je berührt zu haben. Ich bin verblüfft. „Woher wissen Sie das?“ Kumman lächelt verschmitzt. Dann zählt er mir nach und nach einige Beschwerden auf, mit denen er absolut richtig liegt. Von anderen Wehwehchen wusste ich bis dato nichts, kann nun aber ein besonderes Augenmerk auf sie legen. „Entschuldigen Sie, wenn ich immer wieder die Augen schließe, sagt er. „So kann ich mich besser in Sie hineinversetzen.“

Auch die mentale Verfassung seiner Patienten ist Kumman ein Anliegen. Man hat das Gefühl, dass er den Körper seines Gegenübers von oben bis unten scannt - Gedankenlesen inklusive. Dann liefert er einen treffende Persönlichkeitsanalyse und hilft mit Tipps zur Optimierung des Lebensstils. Für alle, die länger in seiner Obhut bleiben, erstellt er nach dem rund 30-minütigen Gespräch einen auf den jeweiligen Konstitutionstyp abgestimmten Therapieplan mit Yoga-Einheiten und Ayurveda-Massagen. Mir rät er zu „Abhyanga“, einer Ganzkörper-Ölmassage, die den Organismus stimuliert und Köper, Geist und Seele balanciert. Zum Schluss sagt er: „Versuchen Sie, nicht immer an Gestern zu denken. Das ist vorbei. Wichtig ist, was jetzt ist. Nur so werden Sie glücklich sein.“ Wie recht er hat. Dann darf ich endlich meine Fragen stellen.