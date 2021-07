Chromkathedralen

So wie das Porschemuseum in Gmünd in Kärnten, die einzige private Porsche-Schau in Europa. In einem Gebäude des Marhofs, der ehemaligen Hofstallungen der Grafen von Lodron, kann man in fast privater Atmosphäre den Spuren des genialen Konstrukteurs Ferdinand Porsche folgen. Auf zwei Etagen werden neben dem 356 Nr. 1 Roadster auch einige rekonstruierte Holzmodelle legendärer Porsches präsentiert. Weiter auf der Tour für Autofreunde mit einem Faible für Geschichte und G’schichterln: Im Weinviertel sind „Koller’s Oldtimer“ und das „Kraftfahrzeugmuseum“ in Sigmundsherberg einen Abstecher wert. Und Dornbirn überrascht mit dem am reichhaltigsten bestückten Rolls-Royce-Museum der Welt. Gut erhaltene, betagte Autos mit Promi-Faktor gibt es da wie dort. Die kostbarsten Klassiker sind vermutlich in einem Museum im Elsass zu finden. Um gar keine Zweifel über seine Bedeutung aufkommen zu lassen, nennt es sich gleich nach einer ganzen Stadt – „Cité de l’Automobile“. Kenner sagen „Collection Schlumpf“ dazu und haben im Nu Hunderte elegante Superluxuslimousinen und -sportwagen der Liga Bugatti, Hispano-Suiza und Maybach vor Augen. Gegen so viel Protz und Prunk wirkt sogar die durchaus gut bestückte Garage von Fürst Rainier III. von Monaco bescheiden. Wer auf Ferrari und Lamborghini abfährt, findet sicher wie von selbst Direttissima den Weg nach Maranello und Umgebung. Wer hingegen der Goldenen Zeit der skandinavischen Automobilkompetenz nachtrauert, muss sich schon über Umwege in den Hohen Norden bemühen. In Trollhättan und Göteborg genießen die Marken Saab und Volvo ohnehin so etwas wie Artenschutz. Für Tatra trat dieser nie in Kraft. Diese Marke wurde ohne großes Trara in den 1990er-Jahren beerdigt. Glanzstücke dieses Stolzes der einstigen Tschechoslowakei sind wirklich nur mehr im Museum zu sehen.