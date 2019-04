So wird das Osterpicknick zum Erfolg

Wenn das Osterwetter perfekt wird, wollen viele ihre Seele in der Natur baumeln lassen. Für alle, die ihre Osternester nicht im heimischen Garten verstecken wollen, hat die freizeit ein paar nahe Ausflugsziele in Niederösterreich zusammengestellt. Und damit auch der Style beim Osterpicknick passt, zeigen wir Ihnen 10 schöne Dinge, die man am besten zur Landpartie mit einpackt.

Ostereiersuche, Känguruschauen und mehr in Niederösterreich:

Nesterlsuche: Wer in fremden Gärten auf Nesterlsuche gehen will hat am 21. und 22. April von 11 bis 16 Uhr in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern die Möglichkeit dazu. Als Draufgabe können die Waldviertler Kängurus kennengelernt werden und der Osterhase schaut auch vorbei, https://www.kittenberger.at

Wandern mit dem Osterhasen: Im Nationalpark Thayatal kann man am 22. April von 14.30 bis 17 Uhr bei einer Familienwanderung den Spuren des Osterhasen spazieren und Ostereier suchen, https://www.np-thayatal.at/de/pages/events.aspx

Eiersuche im Kristallpark: In der Amethyst Welt Maissau findet am 20. April der Kids-Day statt. Ab 10 Uhr können sich Kinder auf die Suche nach Ostereiern im Amethyst-Park machen, https://www.amethystwelt.at/amethyst-park/