Auserlesen

Als Überraschung unter dem Weihnachtsbaum hat das Buch immer Saison. Aber was könnte wem gefallen? 44 Tipps in zehn Kategorien – vom Schauer bis zum Staunen. Rotraut Schöberl von der Buchhandlung Leporello am Stephansplatz machte sich mit der freizeit auf die Suche nach den besten Präsenten für Freunde des Leseglücks. Viel Spaß bei der Lektüre!

von Bernhard Praschl