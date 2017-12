Aufgepoppt

MODE, DESIGN, BASTELN MIT KINDERN / Wien Mitte The Mall

Erstmals findet die vom Modepalast kuratierte Weihnachtswunderwelt in The Mall statt.

Foto: /Hersteller

Der Pop-up-Weihnachtsmarkt für Genuss, Design und Lifestyle bietet neben Independent Labels und kleinen Manufakturen auch eine Bastelstube für Kinder an – am 9., 16. und 23. Dezember im 2. Obergeschoß. WIEN MITTE The Mall, Landstraßer Hauptstraße 1b, Wien 3. Von 9. bis 23. Dezember, Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr, http://www.wienmitte-themall.at

Egal ob selbstgemachte Marmelade, deren Erlös einem guten Zweck zukommt oder chice Designermode - das beste an Pop ups sind limitierte Stückzahlen und Schnäppchenpreise.