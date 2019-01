Die Geheimnisse der Eismeere

Der kanadische Fotograf Paul Nicklen hat sich die Bewahrung der Eismeere und ihrer Bewohner zur Lebensaufgabe gemacht. Er wuchs auf Baffin Island im hohen Norden des Landes auf, in einem von Inuit bewohnten Dorf. Ohne Telefon, ohne Radio, ohne Fernseher, dafür mit den Büchern von Jacques Cousteau. Als junger Mann lässt er sich mit seiner Kamera und einem Zelt allein in der Einöde an einem Fluss aussetzen.

Die Wildnis einfangen

Seit 24 Jahren versucht er nun, die Wildnis einzufangen und mit seinen Bildern mitzuhelfen, die Natur zu bewahren. Am Nordpol und am Südpol. Dabei wurde Nicklen Zeuge von Ereignissen, die so kaum je ein Mensch erlebt hat.

Das Fressballett der Orcas etwa. Im Team, mit genau verteilten Rollen jagen die Schwertwale ihre Beute, riesige Heringsschwärme. Sie umkreisen das Fischknäuel immer enger, treiben es zusammen und wechseln einander beim Fressen ab. All das spielt sich unter der Eisoberfläche ab und Nicklen ist mit seiner Kamera dabei.