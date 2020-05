Arzt und TV-Star Marco Angelini: "Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen"

Marco, jeder zieht seine eigenen Schlüsse aus dieser Krise. Ich wünsche mir, dass wieder jeder seine Meinung sagen darf, ohne angefeindet zu werden. Und du?

Für mich lautet ein Schlagwort dieser Krise Selbstverantwortung. Das ist ein Thema, das sich in so vielen Bereichen widerspiegelt und das ist genau das, was wir als Gesellschaft jetzt brauchen. Heutzutage muss für alles ein Schuldiger gefunden werden. Wenn ich bei einem Dorffest zum Beispiel auf einer Matte ausrutsche, wird der Veranstalter verklagt. Das sind dann aber genau die Themen, die unsere Kultur zerstören. Manchmal muss man einfach akzeptieren, dass die Dinge sind, wie sie sind. Es muss nicht immer jemand schuld sein, egal in welchem Bereich. Das ist jetzt eine ganz wichtige Sache.

Man muss schon sagen: Demut lehrt uns die Krise auch.

Ja, sie zeigt uns, dass nichts selbstverständlich ist. Unsere Freiheit, die alltäglichen Dinge, all das ist ein Privileg, das wir haben. Wir leben in einem gesegneten Land, das muss man wieder mehr zu schätzen wissen – von den Bauern, die unsere Lebensmittel herstellen bis zu den Verkäuferinnen und Medizinern. Das ist für uns alles so normal geworden. Grundsätzlich sind Menschen lernfähig.

Gerät der gute Wille nicht verständlicherweise in den Hintergrund, wenn jeder versucht, sein Leben zu stemmen?

Zumindest könnten wir lernen, uns in andere hineinzuversetzen, auch in die Natur. Es wäre auch schön, die wirtschaftlichen Strukturen zu hinterfragen, den finanziellen Druck abzulegen, dem unsere Gesellschaft unterliegt und uns wieder mehr in Richtung Familie und Lebensqualität zu entwickeln. Aber natürlich ist das ein großes Ding.



Auf Wohlstand wollen die meisten von uns aber auch nicht verzichten.

Uns wird ständig auf Social Media vorgelebt, dass wir Luxus brauchen, aber macht uns das wirklich glücklicher? Als Mediziner sehe ich schon auch, dass sehr viele junge Patienten, die bei uns hereinmarschieren, ihr Antidepressivum dabeihaben. Ist das normal? Da ist doch irgendwas faul. Wir haben alles, wir können essen, was wir wollen, jeder hat Zugang zu Bildung – rein theoretisch sollte alles passen, trotzdem sind so viele Menschen unzufrieden. Das müssen wir überdenken. Deshalb noch einmal der Satz, von dem ich vorhin erzählt habe: „Wir können nicht mehr zurück zur Normalität, weil die Normalität das Problem war.“