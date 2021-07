Traumtänzerin

Was war sie nicht schon alles? Ein Gruftie, der eine Ampulle Blut seines damaligen Mannes Billy Bob Thornton als Accessoire um den Hals trug. Eine Hexe, die beschuldigt wurde, Frohnatur Jennifer Aniston den Schönling Brad Pitt ausgespannt zu haben. Eine Frau, die wie keine andere mit einer streitbaren Videospiel-Heldin – Lara Croft – verschmolz. Angelina Jolie, die Wandelbare.



Schon bisher gab sich die Schauspielerin in ihrer Rollenwahl bevorzugt hart und wenig herzlich. So, dass es überrascht, wenn sie nun als Fee auftaucht. Im Kino. In „ Maleficent“, einer modernen Variante des Disney-Klassikers „Dornröschen“ aus dem Jahr 1959. Es wäre nicht Angelina Jolie, würde sie darin nicht die Titelrolle spielen – in diesem Fall eine „dunkle Fee“, eben Maleficent. Mit schwarzen Bockshörnern, bleichem Teint und blutroten Lippen erscheint sie auf der Leinwand – in 3D! – so düster und furchterregend, dass man fast um die Kindertauglichkeit von „ Maleficent“ bangt. Der Fantasy-Film ist zwar für Kinder ab sechs Jahren freigegeben, aber selbst die 38-jährige Schauspielerin ahnte offenbar, dass manche Szenen bei den Kleinen für Albträume sorgen könnten. Denn schon die Dreharbeiten hatten es in sich.

Obwohl Jolie ihre sechs Kinder vom Filmbusiness eigentlich fernhalten möchte, wirkt ihre fünfjährige Tochter Vivienne mit – in einer kleinen Nebenrolle. „Es musste ein Kind sein, das mich mag und keine Angst vor meinen Hörnern, Augen und Klauen hat“, rechtfertigt sie diese Entscheidung. Andere Kinder in dem Alter hätten sich nämlich nicht in ihre Nähe getraut.