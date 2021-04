Akte X mit Pudel: Gillian Anderson & David Duchovny

"Es lag an der Feuchtigkeit in Vancouver, wo wir gedreht haben", erklärte eine aufgekratzte Gillian Anderson dem völlig perplexen Interviewer Jimmy Kimmel in dessen Show. Sie habe unendlich viel Zeit in ihrer Garderobe verbracht, um ihre Haare wieder zu glätten, das sei bei David Duchovny nicht so gut angekommen, erzählte sie schließlich weiter. "Irgendwie lässt mich das wie ein Arschloch aussehen", fiel David Duchovny schmunzelnd dazu ein.