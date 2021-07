Ein Fest für Superhelden

Vielen Comiclesern erschienen die in den 1970er-Jahren auf Deutsch veröffentlichten Abenteuer aus dem Marvel Verlag immer ein wenig schmutziger als die Konkurrenzprodukte von DC. Denn während die deutschen Lizenznehmer (die auch den Bestseller Micky Maus unters junge Volk brachten) den DC-Helden Superman, Batman, Roter Blitz, Grüne Leuchte und Wundergirl teures, glattes Papier spendierten, wurden die Abenteuer der Marvel-Helden Spider-Man (Die Spinne), The Avengers (Die Rächer), Die Fantastischen Vier oder Iron Man (Der Eiserne) zunächst auf billigem, an Löschblätter erinnerndem Papier veröffentlicht. Das war gewöhnungsbedürftig, konnte aber dem Charme und der Originalität der Geschichten wenig anhaben. Die Storys um Peter Parker (Spider-Man), Tony Stark ( Iron Man) und Co wirkten oft frischer und menschlicher als jene von Clark Kent (Superman) oder Bruce Wayne ( Batman). Was damals natürlich kaum jemand wusste: Die Originalität der Ideen rührte daher, dass nahezu das ganze heute geläufige Marvel-Superhelden-Universum erst Anfang der Sechziger Jahre erfunden worden war, während Superman und Batman da bereits mehr als 20 Entwicklungsjahre hinter sich hatten.