TWochend-Tipps: Vom Rockstar Philipp Hochmair zur Mariazellerbahn

Di. 15.6. Hader on ice „Immer is irgendwas. Entweder die Fiaß schlafen mir ein. Oder sie jucken. Dann krieg i wieder ka Luft, wenn i schneller geh. Oder i hab an Schweißausbruch. Dann friert mich wieder ...“ Josef Hader läuft mit „Hader on Ice“ heiß. Eine Wohltat für alle, die seit Jahren nach einem neuem Programm des Meisters dürsten. Morgen ebenda: Lukas Resetarits mit „Das Letzte“. Besuch nur nach 3-G-Regeln und mit FFP2-Maske.

19.30 Uhr, https://www.stadtsaal.com

Höhepunkt der Woche: Sa. und So. 12. und 13.6.

Philipp Hochmair Deutsche Lyrik und Hugo von Hofmannsthal klingen alt und verstaubt? Nicht, wenn sich das Bühnentier Philipp Hochmair samt seiner Band „Die Elektrohand Gottes“ über die Klassiker hermachen. Dieses Wochenende am Wolkenturm in Grafenegg gehören ganz ihnen: am Samstag „Schiller Rave“, am Sonntag „Jedermann, der Rockstar“.19.30 Uhr, https://www.grafenegg.com

Bis 29.8. Theater im Park Michael Niavarani tut es schon wieder! Mit seiner Simpl-Revue übersiedelt er in den Schwarzenberg’schen Park unterhalb des Belvedere und macht das Beste, was uns aus der Lethargie des Lockdown retten kann: Spaß. Bei der „Krone der Erschöpfung“ geht’s unter anderem um Aliens, Krisen und Ausreden. Niavarani: „Ich bin nicht dick, ich wurde geimpft!“. 21 Uhr, https://www.theaterimpark.at

ENTDECKEN

Sa. und So. 12. und 13.6. Mariazellerbahn Für die Anhänger der Mariazellerbahn haben sich die touristischen Partner im Pielachtal etwas Besonderes überlegt. Ein ganzes Wochenende lang dreht sich bei den Schmalspurtagen am 12. und 13. Juni alles rund um die berühmte Schmalspurbahn und die unweit davon gelegenen Ausflugsziele. Im Heizhaus Mh.6 in Ober-Grafendorf können Besucher neben der alten Dampflok auch weitere historische Schmalspurfahrzeuge entdecken. Hier gibt es auch Sonderfahrten auf der Krumpe. https://www.mariazellerbahn.at

So. 20.6. Stadtspaziergang Neben den regelmäßigen Sonntagsstreifzügen durch den Karl-Marx-Hof bietet die Führungsreihe „Außendienst“ jeden ersten Sonntag des Monats interessante Stadtspaziergänge durch ausgewählte Wiener Gemeindebauten, diesmal durch den Rabenhof. Treffpunkt vor dem Rabenhof Theater, Rabengasse 3. Führung jeweils: 10 € pro Person, Anmeldung: info@dasrotewien-waschsalon.at, https://www.dasrotewien-waschsalon.at