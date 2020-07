Wo die lilablaue Lavendelliebe Wurzeln schlägt: Die Top-Tipps rund ums Wochenende!

Ausstellungen

Misfitting Together Serielle Formationen der Pop Art, Minimal Art und Conceptual Art: Pluralistische Vielfalt ist das Thema dieser Ausstellung im Museum Moderner Kunst im Wiener MuseumsQuartier. Wer gerne in Schubladen denkt, wird angesichts der Zusammenschau von Arbeiten etwa von Claes Oldenburg und Daniel Spoerri mit jenen von Friederike Pezold oder Hanne Darboven verwirrt sein. Alle anderen Besucher erfreuen sich an diesem Überblick über drei Kunstströmungen, die einander stets stark beeinflussten. Fans von Andy Warhol wird zudem begeistern, dass diese Schau bereits einen Vorgeschmack auf die große Mumok-Ausstellung im Herbst bietet: „Andy Warhol exhibits“.

Bis 6. Jänner, Mi-So 10-18 Uhr, www.mumok.at

Der Meister vom Mondsee Die Spatzen singen es von den Dächern: Gerüchten zufolge soll die deutsche Schlagersängerin Helene Fischer demnächst ein Anwesen am Attersee beziehen. Gut möglich, dass sie bis dahin auch Gefallen an einem einstigen Meister aus der baldigen Nachbarschaft findet: Im Oberen Belvedere in Wien ist in der Reihe „Im Blick“ das Werk eines der bedeutendsten Maler des Spätmittelalters in Österreich zu begutachten. Höhepunkt dabei ist das gesamte Ensemble des sogenannten „Mondseer Altars“. Ein Blick darauf mag manche Seele inspirieren.

Bis 13. September, 10-18h, www.belvedere.at

Bakelit In der Galerieszene fehlt der vor zwei Jahren verstorbene Georg Kargl nach wie vor. Zu seiner Hinterlassenschaft zählt eine beachtliche Bakelit-Sammlung. Im MAK gibt es jetzt erstmals Einblicke zu diesem Sonderfall der Design-Geschichte.

Bis 26. Oktober, Di 10-21h, Mi-So 10-18h, Mo geschl., www.mak.at