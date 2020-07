Wald-Brunch: Tischlein deck dich unter Fichtenwipferln - die Top-Tipps rund ums Wochenende!

kulTour

Hurra So schön es war, endlich ist die Zeit der Balkonkonzerte vorbei! Ernst Molden (vorne), ein Virtuose auch in diesem Metier, gastiert wieder in einem Konzertsaal. Mit Willi Resetarits, Walter Soyka und Hannes Wirth nimmt der Liedermacher auf der Bühne des Stadtsaals in der Mariahilfer Straße Aufstellung. Das Repertoire ist groß, die Spielfreude ebenso. Hurra und Bravo!

25. Juli, 20 Uhr, www.stadtsaal.com

Petra Morzé liest beim Kultursommer Semmering aus Texten der einstigen Sommerfrischler Arthur Schnitzler und Peter Altenberg. Umrahmt wird diese Lesung im atmosphärischen Südbahnhotel von den Wiener Instrumentalsolisten Karl Eichinger (Klavier), Rudolf Gindlhumer (Querflöte) und Christian Löw (Trompete). Am 1. 8.: Julia Stemberger.

30. Juli, 18 Uhr, www.kultursommer-semmering.at

Mercedes Echerer Schlagwerker Christoph Cech und Hofintendant Bertl Mütter (Posaune) haben erneut Freunde und Geistesverwandte zusammengetrommelt und präsentieren in Fels am Wagram WeinKult, das idealtypische Symposion. Mit dabei beim musikalisch-literarischen Abend sind Mercedes Echerer (Rezitation), Christopher Haritzer (Klarinetten) und Ewald Oberleitner

(Kontrabass). 18 Uhr,

31. Juli, www.wimmer-czerny.at

Wellenklänge In Lunz am See müsste man sein! Das „Festival für zeitgenössische Strömungen“ hat unter dem Intendantenduo Julia Lacherstorfer und Simon Zöchbauer gehörig an Fahrt aufgenommen. Heute, Samstag, wird ab 19.30 der Siebziger von Ausnahmejazzer Karl Ratzer abgefeiert (mit dem Quartett eXtracello). Beim Finale am 1. 8. konzertiert der Grammy-nominierte Perkussionist und Komponist Manu Delago.

Bis 1. August, www.wellenklaenge.at

Wiener Blut steht beim Sommerfestival im Schloss Kittsee auf dem Programm. Chefdirigent Joji Hattori (l.) leitet das Festival-Orchester sicher durch die amourösen Verwicklungen von Balduin Graf Zedlau mit der Probiermamsell Pepi Plaininger. Achtung: Statt der üblichen 800 Plätze stehen nur 468 zur Verfügung (bis 2. 8.).

Ab 24. Juli, www.sommerfestival.at

Theater im Park Michael Niavarani & Georg Hoanzl haben im Privatgarten des Palais Schwarzenberg eine Freiluftbühne eröffnet. Neben ihm selbst spielen Florian Teichtmeister & Franz Bartolomey, Sandra Cervik & Herbert Föttinger und viele mehr.

Bis 30. August, www.theaterimpark.at