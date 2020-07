Guten Morgen - ein Sonntag beim Winzer im Weingarten: die Top-Tipps rund ums Wochenende!

Ausstellungen

The Art of Banksy Einem Phänomen auf der Spur: In den Sofiensälen in Wien bietet eine Ausstellung einen Überblick über das Werk des anonymen Graffitikünstlers Banksy aus London. Vom „Girl With Balloon“ über einen Nachbau seines Studios bis zu den bekannten Banksy-Ratten ist alles dabei, was den Street-Art-Guerillero zum Darling des Kunstbetriebs machte.

Bis 4. Oktober, www..artofbanksy.at