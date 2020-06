Die Picknickdecke beim Schrammel.Klang.Festival ausbreiten - Top-Tipps rund ums Wochenende!

panoRama

Sommerkino Einem mitreißenden Film kann nichts etwas anhaben, weder Wind noch Wetter, auch ein Virus nicht. Natürlich müssen Freunde des Freiluftkinos heuer mit Einschränkungen leben. Vorab online reservieren ist Pflicht. Wer sich schon auf das Kaleidoskop-Festival am Karlsplatz freute, muss sich mit einem Notprogramm begnügen. Bei „Kino am Dach“ der Hauptbücherei steht jedenfalls heute um 21 Uhr „Priscilla, Königin der Wüste“ auf dem Programm. Das Filmfest am Rathausplatz startet am 4. Juli mit „Fidelio“, das Kurzfilmfestival „dotdotdot“ eröffnet am 5. Juli im Garten des Volkskundemuseums und „Kino wie noch nie“ am Augarten eröffnet am 9. Juli.

Bis 6. September, www.kinoamdach.at, www.filmfestival-rathausplatz.at, www.dotdotdot.at, www.kinowienochnie.at

Barockgarten Es ist ein Erlebnis, Schloss Hof zumindest vier Mal im Jahr zu besuchen, einmal zu jeder Jahreszeit. Gerade heuer fällt auf: Der kunstvoll angelegte Barockgarten ist mehr als eine Wohltat für Auge und Nase.

tgl. im Juni, 10-18 Uhr, www.schlosshof.at