7 Tage Freizeit

Handarbeits∙ Kränzchen Zum perfekten Haushalt gehört auch die Gabe der kunstvollen wie praktischen Handarbeit. Vom Stricken bis zum Klöppeln – der Führung durch die aktuelle Ausstellung folgt ein handarbeitsreicher Tratsch bei Kaffee und Kuchen.

Hofmobiliendepot, Wien 7, 16. November & 14. Dezember,

Anm. ☎ 01/524 33 57, www.hofmobiliendepot.at

Kränze∙aus∙Zweigen Biegsame Weidenruten, blutrote Hartriegelsteckerln oder zarte Hagebuttenzweige – alle geeigneten Sammelstücke aus der Natur können Sie an der Seite der Expertin zu beständigen Türkränzen winden.

Vom Hügel, Eichkögl/Stmk., 14. November, 14-17 Uhr, Anm. office@vomhuegel.at

Geschenke∙mit∙Herz Der deutsche Verlag Gräfe und Unzer unterstützt die Aktion „Geschenk mit Herz“ von humedica und packt fleißig Weihnachtspäckchen für osteuropäische Kinder in Not. Handarbeitsfans können da tatkräftig mithelfen: Kuscheltiere, Hauben, Handschuhe oder Schals - alle, die gerne häkeln, stricken oder nähen können Selbstgemachtes für Kinder von zwei bis zwöf Jahren anfertigen. Jeder nimmt dabei automatisch an einem Gewinnspiel teil!

Gräfe und Unzer Verlag für humedica, München, Einsendeschluss: 13. November,

Anleitungen, Ideen & Näheres unter www.gu.de