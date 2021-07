7 Tage Freizeit

Federn∙schleißen Polster- und Tuchentfüllungen: Gut Ding will nicht nur Weile haben, sondern braucht auch geschickte Hände, um die Ganslfedern vom Kiel zu trennen. Wer’s probieren möchte und fleißig mithilft, wird mit einer Jause aus regionalen Schmankerln und Uhudler-Spezialitäten belohnt.

Freilichtmuseum, Gerersdorf/ Bgld., 2. November, 13.30 Uhr, Info ☎ 0 33 28/322 55, w ww.freilichtmuseum-gerersdorf.at

Geschenke∙mit∙Herz Der deutsche Verlag Gräfe und Unzer unterstützt die Aktion „Geschenk mit Herz“ von humedica und packt fleißig Weihnachtspäckchen für osteuropäische Kinder in Not. Handarbeitsfans können da tatkräftig mithelfen: Kuscheltiere, Hauben, Handschuhe oder Schals - alle, die gerne häkeln, stricken oder nähen können Selbstgemachtes für Kinder von zwei bis zwöf Jahren anfertigen. Jeder nimmt dabei automatisch an einem Gewinnspiel teil!

Gräfe und Unzer Verlag für humedica, München, Einsendeschluss: 13. November,

Anleitungen, Ideen & Näheres unter www.gu.de