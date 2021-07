7 Tage Freizeit

Im∙Rausch∙der∙Sinne Tasten, schmecken, riechen – Hermann Nitschs Stiefsohn Leonhard Kopp hat von Beginn an das Orgien Mysterien Theater miterlebt und realisiert mit Ihnen ein ekstatisches Sinneserlebnis. Ein Heurigenbesuch rundet den intensiven Nachmittag ab.

Nitsch Museum, Mistelbach/NÖ, 8. März,

16-18 Uhr, Anm. ☎ 0676/640 35 54, www.nitschmuseum.at

Eat∙The∙Film Verschlucken Sie sich nicht beim Dinner von Coq au Vin bis zu Escargots Gratinés. Denn Louis de Funès, der Grimassenschneider vom Dienst, treibt währenddessen seine hektischen Spompanadln im Film "Brust oder Keule".

Festival Eat and Meet: Humboldt Stubn,

Salzburg, 6. März, 20.15 Uhr, Anm. ☎ 0662/84 31 71,

www.salzburg-altstadt.at

Olaf∙Martens "From Russia with Love": Schrottreife U-Boote, opulente Paläste oder prunkvolle Theater – der deutsche Fotograf liebt ausgefallene Locations und rückt seine Modelle dazu am liebsten in laszive Pose.

Lumas, Wien 1, 7. März bis 20. April,

Mo-Fr 10-19 & Sa 10-18 Uhr, www.lumas.com

1∙Jahr∙Kunstkammer Bedeutende Schätze aller Art, wie etwa die berühmte Saliera sind hier zu bewundern (Bild: "Vanitas"). Zur Feier des Tages gibt’s eine Schauwerkstatt der Schmiedemeister, Kunstateliers und Themenführungen für Jung und Alt.