7 Tage Freizeit

T∙Shirt∙Wettbewerb Der Lurch des heurigen Jahres ist die Gelbbauchunke. Verewigt den feschen Tümpelhüpfer auf euren T-Shirts. Bemalt, bedruckt, aufgebügelt – eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die schönsten gewinnen. Von 6-18 Jahren.

Österreichische Naturschutzjugend, Einsendeschluss

für T-Shirt-Foto: 27. April an ute.nuesken@oenj.at,

www.noe-naturschutzbund.at

Grünmarkt∙Rundgang Blumen, Gemüse & Co. sind ja an sich nichts Besonderes, aber wenn Gastronom Andreas Gfrerer mit Ihnen über den Platz schlendert, erfahren Sie auch Hintergrundinfos über den Marktplatz. Bleiben Sie dicht an seinen Fersen, denn ein Würstlstandbesuch ist fix.

Festival Eat & Meet: arthotel Blaue Gans/Sbg., 1. März, 10-11.30 Uhr,

Anm. ☎ 0662/84 54 53, www.salzburg-altstadt.at

Durch∙die∙Stille Sie stapfen begleitet von der Stille des winterlichen Waldes dort, wo noch niemand war, über tiefverschneite Wiesen. Ziel ist die Feldpannalm zum Showcooking mit Lachsforelle und Wildragout vor der Almhütte. Gestärkt begeben wir uns dann auf eine rasante Rodelfahrt ins Tal.

Feldpannalm, Bad Kleinkirchheim/Ktn., 5. & 12. März, 9-16 Uhr,

Anm. ☎ 0 42 40/82 12, www.badkleinkirchheim.at

Abenteuer∙Nacht Ziel der Wanderung ist die Rast im Fackelschein bei heißem Tee am Lagerfeuer. Ordentlich aufgewärmt sausen Sie per „Flying-Fox-Flug“ im Sitzgurt angeschnallt durch den Wald bis über den Latschausee. Deftige Kässpätzle zum Ausklang.

Golmerbahn/Kristakopf, Latschau/Vbg, jeden Mi, 17 Uhr,

Anm. ☎ 0 55 56/701-831 67, www.montafon.at

Pferde∙Schlitten∙Fahrt Nach der Wanderung mit dem Nationalpark-Ranger geht’s zum gemütlichen Teil der Pferdeschlittenfahrt durch die lautlose Winterlandschaft. Mit dicken Decken ausgestattet, ist der Schlitten reisefertig. In einer authentischen Almhütte in Apriach endet der Ausflug bei einer typischen Brettljause aus dem Mölltal.

Nationalpark, Heiligenblut/Ktn., bis 30. März, jeden Mi, 10.30 Uhr,

Anm. ☎ 0 48 24/27 00, www.nationalpark-hohetauern.at

Schwebender∙Hüttenabend Gleiten Sie dem Bergglück entgegen: Falls Sie Sessellift und Co. eher nicht in Abfahrtslaune bringen, sollten Sie in der schwebenden Schmankerlgondel Platz nehmen. Gailtaler Speck und Almkäse duften da aus der zur Almhütte umfunktionierten Kabine.

Millennium-Express, Nassfeld/Ktn., jeden Samstagabend,

Anm. unter info@nassfeld.at, Info ☎ 0 42 85/82 41, www.nassfeld.at