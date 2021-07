7 Tage Freizeit

Pflanzen∙Homöopathie Auch Pflanzen kränkeln oft dahin, besonders nach der feuchtkalten Winterzeit. Mischen Sie Globuli ins Gießwasser. Welche die richtigen sind, weiß Pflanzenhomöopathin Christiane Maute. Sie bietet telefonische Hilfe sowie Beratung über E-Mail.

Online Pflanzenhomöopathie, Info ☎ 0049/62 02/409 99 64,

www.maute-pflanzenhomöopathie.de

Faszination∙Bergbahn Skipause: Was macht denn so ein Seilbahnbetreiber den ganzen lieben Tag? Technisch interessierte Winterfans erhalten Einblick in den Arbeitsablauf, die Pistengerätewerkstatt und in den Maschinenraum.

Gargellner Bergbahnen/Vbg., jeden Mittwoch, 15 Uhr,

Anm. ☎ 0 55 57/63 10, www.montafon.at