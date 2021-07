Rückspiegel: Chanels Parfüm N°5 wird vorgestellt

1952 ...

... antwortete Hollywoodstar Marilyn Monroe auf die Frage, was sie nachts im Bett trage, mit dem legendären Bonmot: „ ... nur einige Tropfen Chanel N°5“.

8 ...

... -eckig ist der Glasflakon des Parfüms. Angelehnt ist die Form an den Grundriss der Place Vendôme in Paris. Auf Nummer 15 befindet sich das Hôtel Ritz, in dem Coco Chanel von 1936 bis zu ihrem Tod 1971 mit kurzen Unterbrechungen wohnte.