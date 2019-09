30 Dinge aus dem Alltag, die wir vermissen

Eine Reminiszenz an Dinge, die uns in den vergangenen 30 Jahren abhanden gekommen sind. Was vermissen Sie am schmerzlichsten?

1. Zeichentrickfilme

Ja, was die Animationsstudios drauf haben, ist ein Wahnsinn. Aber so schöne, handgezeichnete Filme wie „Cinderella“ oder „Dornröschen“ hatten schon was ...

2. Pager

Pieeep! „Sorry, da muss ich unbedingt zurückrufen ...“ Und dann hektisch nach einer Telefonzelle suchen. Wer in den 80er/90ern wichtig war, hatte eines dieser Dinger.

3. Latzhosen

„Come on Eileen!“ Wo stecken nur diese herrlich uncoolen Landeierhosen? Beinahe jährlich wird ein großes Comeback ausgerufen, leider umsonst. Bleibt uns nur das Video der Dexys Midnight Runners.