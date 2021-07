Rückspiegel: Wiener Donauturm wird eröffnet

252 ...

... Meter misst der Donauturm. Es ist das höchste Bauwerk Österreichs. Auf 152 Metern wurde 2001 eine Bungee-Jumping-Anlage eröffnet. Zwei Aussichtsterrassen und ein Restaurant befinden sich zwischen 150 und 170 Metern Höhe.

300.000 ...

... Gläubige fanden sich am Fuße des Turms ein, als am 11. September 1983 Johannes Paul II. anlässlich seines Papstbesuchs in Wien eine Heilige Messe im Donaupark zelebrierte.

17.600 ...

... Tonnen wiegt die Masse dieses Bauwerks und beliebten Ausflugziels, das in einer Bauzeit von 20 Monaten errichtet wurde.

779 ...

... Stufen führen nach oben. Sie sind nur für den Notfall vorgesehen – und als Austragungsort des Donauturm-Treppenlaufs. Heuer wurde er zum 18. Mal abgehalten.