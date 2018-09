1500. Mal freizeit - feiern Sie mit uns!

Nr. 1/2. Sept. 1989: "Es lebe die freizeit!"

So begrüßte -Gründer Michael Horowitz die Leser in der ersten Ausgabe am 2. September 1989. 40 Seiten schlank war das Heft und ein Teil der Seiten wurde noch schwarz-weiß gedruckt. Umso stärker waren die Inhalte. Leopold Ungar, Erwin Ringel, Hans Weigel, Franz Kreuzer, Christine Kaufmann und Erwin Steinhauer wurden als Autoren der ersten Stunde präsentiert. Und es ging schon damals um alles, was das Leben bereichern kann: Das Golfspiel, Mode, Autos, Bücher. Als erste Zeitung in Österreich brachte die eine wöchentliche Buchbestsellerliste und Kardinal König gestand, dass er als Tier am liebsten ein Löwe oder eine Schwalbe wäre.