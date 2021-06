Rückspiegel: Der erste Sprung über 100 Meter

225 ...

... Meter ist die Schanzengröße („Hillsize“) der derzeit größten Skiflugschanze, dem Vikersundbakken im norwegischen Vikersund. Dort finden seit 1894 Sprungwettbewerbe statt. Die aktuell „Neue Schanze“ wurde bei der Skiflug-WM 2012 eröffnet.

17 ...

... Jahre jung war Sepp „Bubi“ Bradl, als er im slowenischen Planica als erster Mensch auf Skiern über 100 Meter weit flog – nämlich 101,5 Meter. Zwei Jahre später gelang dem ersten Superstar der Springerszene mit 107 Metern ebendort seine persönliche Bestweite.

1913 ...

... fiel im amerikanischen Ironwood auf dem Wolverine Hill der eigentliche Startschuss zur Weitenjagd auf den Sprungschanzen. Dem Norweger Ragnar Omtvedt gelang damals mit 51,5 Metern der erste Sprung eines Athleten über 50 Meter.

251,5 ...

... Meter beträgt derzeit der Weltrekord im Skifliegen. Aufgestellt wurde er vor einem Monat von Anders Fannemel in Vikersund in Norwegen. Den österreichischen Rekord hält Gregor Schlierenzauer mit 243,5 Metern.

200 ...

... Meter ist der Damen-Weltrekord in dieser Disziplin. Aufgestellt hat ihn die Steirerin Daniela Iraschko-Stolz (Foto r.u.) im Jahr 2003 am Kulm. Allerdings wurde diese Weite nicht offiziell anerkannt.

170.000 ...

... Zuschauer waren bei der ersten Skiflugwoche in Oberstdorf vor 65 Jahren vor Ort. In den Folgejahren sank das Publikumsinteresse. Besucherzahlen von knapp über 100.000 sind seit Jahren die Regel.