100 Jahre Bauhaus: Diese Klassiker müssen Sie kennen

Minimalistisch, schnörkellos, funktional. Am 1. April vor 100 Jahren gründete der Architekt Walter Gropius die Kunst-, Design- und Architekturschule Bauhaus. So prominente Künstler wie Mies van der Rohe und Marcel Breuer waren für das Bauhaus tätig, aber auch viele, deren Namen man heute kaum noch kennt. Sie entwarfen Stühle, Tische, Lampen, Geschirr. Was allen gemeinsam ist: Die Werke, die sie schufen, wurden allesamt Klassiker. Viele von ihnen wirken heute noch topmodern, etliche Dinge werden heute noch nachgebaut. Sie würden sich wundern, wie viele davon Sie kennen. Oder doch nicht?