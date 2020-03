Intervalltraining für Zuhause

Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen haben derzeit Fitnesscenter in ganz Österreich geschlossen. Dennoch muss man keine Trainingspause einlegen, auch in den eigenen vier Wänden kann man sich fit halten. Das zeigen Trainer von John Harris Fitness in einer neuen Videoreihe. Den Anfang macht ein kurzes Intervalltraining, das aus insgesamt acht verschiedenen Übungen besteht. Der Zeitaufwand ist gering: Jede Übung wird 30 Sekunden ausgeübt, danach legt man 30 Sekunden Pause ein.