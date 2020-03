Eine herzöffnende Vinaysa-Einheit für zu Hause

Willkommen in einer herzöffnenden Vinyasa-Flow Klasse mit Fokus auf Rückbeugen. Besonders wertvoll als Gegenbewegung zu einer gekrümmten, in sich fallenden Haltung am Schreibtisch. Und, es wird besonders die Körperrückseite gestärkt.

Matte nehmen, im Wohnzimmer ausrollen und es kann auch schon losgehen!



Bleiben Sie gesund #BeatTheVirus & #FitatHome

Namasté