Mord in Portugal: Deutsches Paar in eigenem Landhaus umgebracht

Ein ausgewandertes deutsches Paar ist nach Angaben der Polizei in seinem Landhaus im Süden Portugals umgebracht worden. Die Taten ereigneten sich bereits etwa Mitte April in der Gemeinde Baleizão, etwa 150 Kilometer südöstlich von Lissabon. Die Leichen des 79-jährigen Mannes und der 71-jährigen Frau seien aber erst jetzt entdeckt worden. Am Freitag seien zwei Verdächtige, ein Mann (54) und eine Frau (37), festgenommen worden.

Stichhaltige Beweise

Es gebe stichhaltige Beweise, dass sie die Deutschen getötet haben, teilte die Polizei weiter mit. In Deutschland hatte zuerst "Bild" von dem Fall berichtet.