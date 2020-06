Europa wählt seine Zukunft

Am 25. Mai steht Europa eine Wahl historischen Ausmaßes bevor: Noch nie waren so viele EU-Bürger wahlberechtigt, noch nie waren so viele Staaten im Parlament vertreten wie heute. 380 Millionen Menschen sind am 25. Mai zu den Urnen gerufen.

Der KURIER hat den fünften Wahlgang, den Österreich in seiner Zeit als EU-Mitglied vor sich hat, zum Anlass genommen, die oft unüberblickbare Europäische Union zugänglicher zu machen. Wir haben simple Fragen zu einem komplexen System gestellt.

Die Geschichten in Text, Bild, Grafik und Animation sollen kritisch informieren und auch unterhalten, überraschen und zum Nachdenken anregen. Vor allem aber sollen sie eines tun: Jeden dazu zu animieren, sich selbst noch mehr mit der Europäischen Union auseinanderzusetzen – und am 25. Mai zur Wahl zu gehen.

Viel Vergnügen!