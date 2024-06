EU-Studie: Armut und Rassismus bedrohen Grundrechte

Zu dem Schluss kommt die in Wien ansässigen EU-Agentur für Grundrechte (FRA) in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Grundrechte-Bericht 2024. In den neuen EU-Asyl- und Migrationsregeln sieht die Agentur sowohl Chancen als auch Risiken. Beunruhigt blickt sie dagegen auf einen Anstieg anti-semitischer und anti-muslimischer Gewalt.

"Die Terroranschläge der Hamas in Israel vom 7. Oktober 2023 und die militärische Reaktion Israels in Gaza führten zu einem alarmierenden Anstieg von Bedrohungen und Gewalt gegen Juden in der gesamten EU", heißt es in einer Presseaussendung zum Bericht. Über den starken Zuwachs bei der Gewalt gegen Muslime sei weniger berichtet worden, er sei aber nicht weniger beunruhigend, so der Bericht.