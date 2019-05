Zwanghaftes Sexual-Verhalten und Videospiel-Sucht sind Krankheiten

Link zum Original-KURIER-Artikel

Zwanghaftes Sexual-Verhalten

und Videospiel-Sucht gelten in Zukunft

auf der ganzen Welt als Krankheiten.

Die Weltgesundheits-Organisation

hat das beschlossen.

Die Weltgesundheits-Organisation

kümmert sich darum, dass es weltweit

weniger Krankheiten gibt und die

Menschen länger gesund leben können.

Die Weltgesundheits-Organisation hat einen Katalog,

in dem alle Krankheiten stehen.

Der Katalog wurde zum ersten Mal

seit 30 Jahren geändert.

Wenn Ärzte Krankheiten feststellen,

verwenden sie für ihre Diagnose bestimmte Codes.

Dadurch können Ärzte genau arbeiten.

Jetzt haben auch Videospiel-Sucht

und zwanghaftes Sexual-Verhalten einen eigenen Code.

In einem Zusatz-Handbuch werden

die 2 neuen Krankheiten genauer erklärt.

Manche Experten finden es schlecht,

dass die Videospiel-Sucht und das

zwanghafte Sexual-Verhalten jetzt Krankheiten sind.

Die Experten finden, dass es schwer ist,

diese Krankheiten zu festzustellen.

Man spricht von zwanghaftem Sexual-Verhalten,

wenn Menschen ihre Sexualität

nicht kontrollieren können und

dadurch das Familien- oder Arbeitsleben

oder ihr Verhalten im Alltag beeinflusst wird.

Zwanghaft heißt, dass man das Gefühl hat,

etwas machen zu müssen.

Wenn man zum Beispiel sehr viel Telefonsex hat

oder sich viele Pornofilme anschaut,

kann das als zwanghaftes

Sexual-Verhalten bezeichnet werden.

Menschen, die über 1 Jahr

hauptsächlich Videospiele spielen

und andere wichtige Dinge im Leben

vernachlässigen, gelten als süchtig.

Es darf aber niemand,

der einfach viel auf dem Computer

oder Handy spielt,

als krank bezeichnet werden.