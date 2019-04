Zu viele Kinder werden nicht gegen Masern geimpft

Link zum Original-KURIER-Artikel

Neue Daten von der UNICEF bestätigen,

dass die Masern-Ausbrüche weltweit ansteigen.

Die Kinder-Hilfs-Organisation UNICEF

setzt sich für die Gesundheit von Kindern ein.

Der Grund für die Ausbrüche der Krankheit ist,

dass in den vergangenen Jahren, viele Kinder

nicht gegen die Krankheit geimpft wurden.



Masern sind eine hoch ansteckende Krankheit.

Die Masern werden über Tröpfchen, also beim

Sprechen, Husten oder Niesen, übertragen.

Am häufigsten stecken sich

Kinder mit der Krankheit an.

Sie zeigt sich durch hohes Fieber und

durch rote Flecken auf der Haut.

In besonders schlimmen Fällen

kann die Krankheit sogar tödlich sein.

In den ersten 3 Monaten vom Jahr 2019

wurden weltweit bereits mehr als

100 000 Masern-Fälle gemeldet.

Von 100 Personen, stecken sich 98 mit

Masern an, wenn sie nicht dagegen geimpft sind.

So ansteckend ist die Krankheit.

Am meisten waren Kinder davon betroffen.

Weltweit müsste jedes Kind geimpft werden,

um eine weitere Ausbreitung von

der Krankheit zu verhindern.

Gegen Masern muss man 2 Mal geimpft werden.

Um sich vor der Krankheit zu schützen,

sind beide Impfungen notwendig.

In einigen Fällen haben Leute Angst vor den

Impfungen oder zweifeln an den Wirkstoffen.

Das ist aber nicht notwendig.

Die Verträglichkeit und die Wirkung

vom Impf-Stoff sind eindeutig belegt.

In Ländern, in denen die Menschen

ein niedriges oder mittleres Einkommen haben,

ist die Situation schlimmer.

Die meisten Kinder, die nicht gegen Masern

geimpft sind, gibt es in Nigeria.

Nigeria ist ein Land im Westen von Afrika.