Zu viel Schlaf schadet dem Gehirn

Es gibt viele Ursachen für Schlaf-Störungen

bei Menschen in jedem Alter.

Menschen die an Schlaf-Störungen leiden,

können nur schwer einschlafen und

wachen in der Nacht oft auf.

Zu wenig Schlaf stresst den Körper

und schwächt das Immunsystem.

Das Immunsystem ist das Abwehrsystem vom Körper.

Es wehrt Krankheiten ab.

Dazu schadet zu wenig Schlaf

auch den Muskeln und der Psyche.

Schlaf-Störungen können zum Beispiel Infektionen

verursachen und auch dazu führen,

dass man Gewicht zunimmt.

Zu wenig Schlaf verschlechtert auch das Denken.

Viel Schlaf im Gegenteil hat einige positive Effekte.

Zum Beispiel verbessert mehr Schlaf die

Konzentration für den nächsten Tag.

Aber auch zu viel Schlaf ist nicht gut für

Menschen, zeigen Untersuchungen.

Forscher von einer Universität in London

haben über 40 000 Menschen im Internet,

über ihre Schlaf-Gewohnheiten befragt.

Es wurde auch die Denk-Fähigkeit der

Teilnehmer geprüft.

Die Untersuchung ergab, dass ungefähr die Hälfte

der Teilnehmer weniger als 6,3 Stunden pro Nacht schlafen.

Die Untersuchung zeigte, dass Teilnehmer, die

täglich nur 4 Stunden oder weniger schlafen,

nicht gut Denken konnten.

Auch Teilnehmer, die zu viel geschlafen haben,

waren beim Denken nicht gut.

Conor Wild, ein Mitarbeiter der Universität,

fand heraus, dass die beste Schlaf-Dauer

7 bis 8 Stunden pro Nacht sind.

Zu viel oder zu wenig Schlaf ist auch schlecht

für die Gesundheit vom Herzen.