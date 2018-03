Zigarettenrauch kann für Kinder sehr schädlich sein

Link zum Original-KURIER-Artikel

Österreichische Fachleute für Lungenerkrankungen sagen,

dass es schlimme Folgen für Kinder haben kann,

wenn sie Zigarettenrauch einatmen.

Durch das Rauchen leiden mehr

Menschen an Lungenkrankheiten,

es gibt mehr Fälle von Zuckerkrankheit

und mehr Babys sterben.

Eine Ärztin meint, dass Zigarettenrauch

nicht nur für ungeborene Kinder,

sondern auch für Kinder, Jugendliche und

Erwachsene sehr schädlich ist.



Der Zigarettenrauch ist auch sehr schlecht

für die Entfaltung der Lunge

von einem ungeborenen Kind.

Der Zigarettenrauch ist auch für das

Abwehrsystem der Kinder schlecht,

dadurch werden sie häufiger krank.

Bei unter fünfjährigen Kindern ist

die häufigste Folge von Zigarettenrauch

oft eine Erkrankung der Atemwege.

Die Ärztin meint auch, dass in Ländern,

wo es ein strengeres Rauch-Verbot in Gasthäusern gibt,

viel weniger Kinder zu früh geboren werden.

Außerdem gibt es weniger Menschen

mit Lungenkrankheiten.