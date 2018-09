Zigaretten werden in Australien noch teurer

Link zum Original-KURIER-Artikel

In manchen Ländern sind Zigaretten teurer als bei uns.

Zum Beispiel in Australien, dort kostet eine Packung

Zigaretten 27 Dollar.

Sie sind so teuer, weil der Staat einen Teil vom Preis

bekommt.

In den Jahren 2019 und 2020 sollen Zigaretten in

Australien noch teurer werden,

um die Menschen dort vom Rauchen abzuhalten.

Nirgendwo sonst auf der Welt sind Zigaretten so teuer,

wie in Australien.

Die Preiserhöhung der Zigaretten in Australien ist ein

guter Weg, Raucher zum Aufhören zu bewegen.

Kinder fangen dadurch vielleicht gar nicht mit dem Rauchen an,

weil sie es sich nicht leisten können.

Dazu werden die Raucher mit anderen Mitteln vom

Rauchen abgehalten.

Als erstes Land der Welt hat man in Australien im

Jahr 2012 für alle Zigarettenmarken schlammgrüne

Packungen eingeführt.

Auf den Zigaretten-Packungen sieht man Schockbilder,

die vor den Gefahren warnen.