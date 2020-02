Woher kommen die Zutaten für Sojamilch, Mandelmilch oder Hafermilch in Österreich?

Link zum Original-KURIER-Artikel

Pflanzen-Getränke werden immer beliebter.

Sie werden zum Beispiel aus Sojabohnen,

aus Mandeln oder aus Hafer hergestellt.

Im Supermarkt werden sie dann als Sojamilch,

Mandelmilch oder Hafermilch verkauft.

Die Herstellung von Pflanzen-Getränken ist besser

für die Umwelt als die Produktion von Kuhmilch.

Die Umweltschutz-Organisation Greenpeace überprüfte

die Zutaten von Pflanzen-Getränken in Österreich.

Greenpeace wollte wissen, woher die Zutaten in den

Pflanzen-Getränken kommen,

die in Österreich verkauft werden.

Greenpeace testete die 5 beliebtesten

Pflanzen-Getränke in Österreich.



Fast die Hälfte von allen Pflanzen-Getränken,

die in Österreich verkauft werden, sind Bio-Produkte.

Bio-Produkte müssen zum Beispiel in den Bereichen

Tierschutz, Umweltschutz und beim Verwenden von

Dünger und Pflanzenschutzmitteln bestimmte

Voraussetzungen erfüllen.

Die Zutaten von den meisten Bio-Pflanzen-Getränken

kommen aus Österreich.

Bei Pflanzen-Getränken, die nicht Bio sind,

kommen viele Zutaten aus dem Ausland,

zum Beispiel aus Kanada und den USA.

Oft steht bei diesen Produkten

die Herkunft der Zutaten gar nicht dabei.

Die Sojabohnen aus den Sojamilch-Produkten,

die in Österreich erhältlich sind,

stammen meist aus Europa.