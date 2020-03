Wo man sich in Wien entspannen kann

Link zum Original-KURIER-Artikel

Wenn man sich in Wien entspannen möchte,

gibt es einige Orte, die man dafür besuchen kann.

Man kann zum Beispiel ins „Aux Gazelles“,

im 6. Bezirk, in der Rahlgasse 5 gehen.

Im „Aux Gazelles“ gibt es ein Hammam.

Ein Hammam ist ein öffentliches Bad.

Hammams kommen aus dem arabischen Bereich.

In Hammams gibt es viele Angebote

für Behandlungen, die entspannend sind.

Im 1. Bezirk, in der Seilerstätte 5,

befindet sich die „Salzquelle“.

Dort gibt es eine Meersalzgrotte.

Dort kann man sich 45 Minuten lang

in Erholungsräume setzen, in denen

Schichten aus Meersalz an den Wänden sind.

Das „Babor Beauty Spa“ befindet sich

in der Seilerstätte 18-20, im 1. Bezirk.

Dort werden unter anderem Massagen

und Schönheits-Behandlungen angeboten.

In der Grünangergasse 8, im 1. Bezirk

befindet sich das „Aisawan Boutique Spa“.

Dort werden Massagen, wie zum Beispiel

die Thai-Aromatherapie-Massage

und die Lavastein-Massage angeboten.

Im Badehaus „Sargfabrik“ im 14. Bezirk,

in der Goldschlagstraße 169,

gibt es unter anderem Schwimmbecken,

Tauchbecken, Warmwasserbecken und eine Sauna.