Wiener Linien übernehmen 200 Mitarbeiter von Opel

Die Auto-Firma „ Opel“ in Wien-Aspern

entlässt sehr viele Mitarbeiter.

Bis zum Ende vom Jahr 2019 sollen

ungefähr 400 Mitarbeiter ihre Jobs verlieren.

In Wien-Aspern ist der einzige

Opel-Produktions-Ort in Österreich.

1 200 Mitbareiter arbeiten insgesamt

bei Opel in Wien-Aspern.

Nachdem bekannt wurde,

wie viele Menschen gekündigt werden,

sicherte die Stadt Wien zu,

sich um die Betroffenen zu kümmern.

Die Stadt Wien übernimmt 200 Mitarbeiter.

Sie werden in Zukunft

bei den Wiener Linien arbeiten.

In den Bereichen Fahrdienst und Fahrzeug-Technik,

sollen jeweils ungefähr 100

der ehemaligen Opel-Mitarbeiter aufgenommen werden.