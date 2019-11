Wiener Linien: Infos über das richtige Sitzen veröffentlicht

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 4. November veröffentlichten die Wiener Linien

ein neues Informations-Projekt.

In Zukunft sollen Männer im Bus oder

der Bahn vermeiden,

mit ihren Beinen mehrere Sitzplätze zu besetzen.

Sie sollen auch zu viel Körperkontakt

mit anderen Fahrgästen vermeiden.

Die Wiener Linien veröffentlichten auf ihrer

„ Facebook“-Seite ein Informations-Plakat.

Dieses Plakat zeigt,

wie man richtig in öffentlichen Verkehrsmitteln sitzt.

Manche Internet-Nutzer auf Facebook finden

dieses neue Informations-Projekt gut.

Andere Facebook-Nutzer finden das Projekt nicht gut.

Sie meinen, dass es auch ein Informations-Projekt

für Frauen geben sollte.

Manchmal besetzen nämlich auch Frauen

mit ihren Handtaschen Sitzplätze.