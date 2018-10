Wiener Innenstadt will Fiaker-Kutschen verbieten

Link zum Original-KURIER-Artikel

Fiaker gehören für einige Menschen

zum Stadtbild der Wiener Innenstadt.

Fiaker wird eine Kutsche genannt,

die von 2 Pferden gezogen wird,

aber auch der Kutscher selbst wird Fiaker genannt.

Die Zuständigen von der Wiener Innenstadt

fordern,dass es weniger Stellplatz-Karten für die

Fiaker im ersten Bezirk geben soll.

Eine Stellplatz-Karte ist eine Karte, durch

die dem Besitzer ein Platz zugewiesen wird.

Auf diesem Platz kann er mit seiner Kutsche

stehen und auf Kunden warten,

die er mit der Kutsche durch die Stadt führt.

Die Kutscher und Pferde könnten bald

aus der Innenstadt verschwinden.

Es wird ein Verbot für Fiaker gefordert.

Der Bezirksvorsteher von der Inneren Stadt

ist dafür zuständig.

Ein Bezirks-Vorsteher, ist jemand,

der einen Bezirk in der Politik vertritt,

ähnlich wie ein Bürgermeister.

Schäden durch Kutschen und Hufen

Jährlich entsteht ein Schaden von

750 000 Euro auf den Straßen,

durch die Hufe der Pferde und durch die Kutschen.

Einen Teil von den Kosten übernimmt die Stadt,

den Rest muss der Bezirk Innere Stadt selbst zahlen.

Die Fiaker selbst sollen in Zukunft auch

für die Schäden auf den Straßen bezahlen.

Es soll geprüft werden, ob Gummi-Hufe

für die Pferde dagegen helfen.

Geschäfte und Lokale beschweren sich

Der Kot von den Pferden ist ein Problem

für Geschäfte und Lokale.

Durch die flüssigen und festen Ausscheidungen

von den Tieren fühlen sich die Besitzer

von Geschäften und Wirte geschädigt.

Sie sagen, es kommen weniger Gäste deswegen.

Es wurden schon "Pooh-Bags“ eingeführt,

die den Kot der Pferde auffangen.

Die Zuständigen meinen aber, das hätte nicht viel geändert.

Es gibt insgesamt 116 Stellplatz-Karten für Fiaker.

Einige Kutscher halten sich nicht an die Regeln.

Sie fahren auf Wegen, auf denen es nicht erlaubt ist.

Die Bezirks-Politiker wollen, dass weniger Stellplatz-Karten

ausgestellt werden.

Der Bezirksvorsteher von der Inneren Stadt sagt,

dass es sinnvoller wäre, wenn die Fiaker nicht in der Stadt,

sondern eher in Parks oder in Wäldern,

rund um Wien eingesetzt werden würden.