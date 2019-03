Wien: Zum 10. Mal lebenswerteste Stadt der Welt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Experten von der Beratungs-Firma „ Mercer“

machen jedes Jahr eine Umfrage.

Damit wollen sie herausfinden,

was die lebenswerteste Stadt der Welt ist.

Dafür haben sie 231 Städte

auf der ganzen Welt miteinander verglichen.

Wien wurde dabei

zum 10. Mal hintereinander auf Platz 1 gewählt.

Auf Platz 2 wurde die Stadt Zürich gewählt.

Zürich ist in der Schweiz.

Den 3. Platz teilen sich gleich 3 Städte:

Die Stadt Vancouver, in Kanada,

die Stadt München, in Deutschland

und die Stadt Auckland, in Neuseeland.

Auf den letzten Plätzen sind

die Hauptstadt vom Irak, Bagdad,

die Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik, Bangui

und die Hauptstadt vom Jemen, Sanaa.

Die Experten von Mercer erklären das Ergebnis damit,

dass die politische und soziale Lage in Wien gut ist.

Es gibt in Wien auch eine sehr gute medizinische Versorgung

und abwechslungsreiche Kultur- und Freizeit-Veranstaltungen.

Außerdem gibt es in Wien weniger Verbrechen,

als in anderen großen Städten.

Ein weiterer Grund ist,

dass es ein großes Angebot an Wohnungen

innerhalb und außerhalb von Wien gibt.

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig verspricht,

dass er weiterhin daran arbeiten wird,

dass es allen Menschen in Wien, gut geht.