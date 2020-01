Wien: Wer seinen Müll falsch entsorgt, wird in Zukunft strenger bestraft

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Zukunft wird es eine Strafe geben,

wenn man seinen Müll falsch entsorgt

und dabei erwischt wird.

Auch wenn man den Müll nicht absichtlich

falsch entsorgt muss man eine Strafe zahlen.

Das gilt zum Beispiel wenn man Metall

in die Glas-Mülltonne oder Papier

in die Plastikflaschen-Mülltonne wirft.

Die Strafe beträgt mindestens 50 Euro.

Die Höchststrafe beträgt 3 000 Euro.



Bei Veranstaltungen, die von

mehr als 100 Menschen besucht werden,

darf es in Zukunft nur mehr Becher geben,

die mehrmals verwendet werden können.