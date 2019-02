Wien: Vorsicht vor „falschen Polizisten“

Link zum Original-KURIER-Artikel



Seit einiger Zeit gibt es in Wien Betrüger,

die so tun, als wären sie Polizisten.

Die Betrüger rufen bei Leuten an

und wollen Auskünfte

zu ihren Wertgegenständen haben.

Dann kommt einer der Betrüger als Polizist verkleidet

zu der angerufenen Person nach Hause

und nimmt die Wertgegenstände mit.

Am 23. Jänner wurde eine Frau in Wien

von einem falschen Polizisten angerufen.

Er sagte, dass Untersuchungen

wegen verschiedenen Verbrechen

durchgeführt werden.

Der falsche Polizist wollte wissen,

welche Wertgegenstände die Frau

bei sich zu Hause hat.

Er meinte, dass Kollegen vorbeikommen

würden, um die Sachen abzuholen.

2 falsche Polizisten besuchten die Frau

und nahmen Sparbücher

und Geld von ihr mit.

Die falschen Polizisten meinten,

dass sie die Wertgegenstände

gleich wiederbringen würden.

Die Männer kamen aber nicht mehr.

Durch den Diebstahl hat die Frau

300 000 Euro verloren.

Es gibt auch eine andere Art von Betrug,

die immer wieder vorkommt.

Betrüger behaupten, dass Verwandte

von der Polizei festgenommen wurden

und ein Gelbetrag zu zahlen ist,

damit sie wieder freikommen.

In letzter Zeit gab es 37 dieser Betrugsfälle.

Dabei entstand ein Schaden

von 700 000 Euro.

Verwandte und Bekannte sollte man

vor diesen Verbrechern warnen.

Die Polizei würde am Telefon kein

Geld oder eine Übergabe

von Wertgegenständen fordern.

Wenn man von Betrügern angerufen wird,

sollte man das Gespräch beenden

und die Polizei darüber informieren.