Wien: Schüler lernen, wie man mit Geld umgeht

Ab 27. Februar startet in Wien ein Projekt

zum Thema "Schulden" an 16 Schulen.

Mit dem Projekt soll den Schülern der Umgang

mit Geld beigebracht werden.

An dem Projekt sollen mindestens

1 000 Schüler teilnehmen.

Es wird insgesamt 5 Unterrichtsstunden geben.

Mitarbeiter der Schuldner-Beratung werden einen Teil der

Unterrichtsstunden leiten.

Bei der Schuldner-Beratung helfen Experten

betroffenen Personen bei Geldproblemen.

In den restlichen 2 Unterrichtsstunden werden Übungen

übers Internet gemacht.

Jugendliche können schnell Schulden bekommen,

wenn sie viele Verträge abschließen.

Zum Beispiel durch Verträge beim Fitness-Center oder

bei Handy-Anbietern.

Auch bei Bestellungen aus dem Internet sollte

man vorsichtig sein.

Banken, die es nur im Internet gibt, könnten auch ein

Grund für Schulden sein.

Bei diesen Banken gibt es nämlich keine

persönliche Kundenberatung.

Fast die Hälfte der Kunden von der Schuldner-Beratung

sind Menschen mit wenig Schulbildung.

Nur wenige Menschen, die eine höhere Schule

gemacht haben, brauchen die Schuldner-Beratung.