Wien: Neue Halle für Musik und Sport wird bis 2024 gebaut

Am 30. Jänner wurde bekannt gegeben,

dass ab dem Jahr 2021 eine neue Halle in Wien gebaut wird.

Sie wird im Gebiet Neu Marx im Bezirk Landstraße gebaut.

Die Halle soll für Musik- und Sportveranstaltungen genutzt werden.

Dort sollen 20 000 Personen gleichzeitig Platz haben.

Die Halle soll nicht mehr als 250 Millionen Euro kosten.

Im Jahr 2024 soll die Halle fertig sein.

Die Halle ist dann in Zukunft die größte Halle in Österreich.